Un caso di peste suina africana in Piemonte (Di venerdì 7 gennaio 2022) . È stato riscontrato nelle analisi della una carcassa di un cinghiale trovata ad Ovada, in provincia di Alessandria. Gli esami sono stati effettuati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, centro di referenza nazionale per le malattie da postivirus. La documentazione – si apprende in Piemonte – è stata trasmessa al Ministero della Salute che la notificherà all’Oie, l’organizzazione mondiale della sanità animale, e alla Commissione Europea. Il caso di peste suina potrebbe avere conseguenze sul commercio delle carni suine italiane, con la possibilità che i Paesi che non riconoscono il principio di regionalizzazione possano imporre il divieto di importazione di tutti i prodotti suini dell’intero Paese in cui la Psa si è manifestata. L’allarme sul rischio della peste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) . È stato riscontrato nelle analisi della una carcassa di un cinghiale trovata ad Ovada, in provincia di Alessandria. Gli esami sono stati effettuati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, centro di referenza nazionale per le malattie da postivirus. La documentazione – si apprende in– è stata trasmessa al Ministero della Salute che la notificherà all’Oie, l’organizzazione mondiale della sanità animale, e alla Commissione Europea. Ildipotrebbe avere conseguenze sul commercio delle carni suine italiane, con la possibilità che i Paesi che non riconoscono il principio di regionalizzazione possano imporre il divieto di importazione di tutti i prodotti suini dell’intero Paese in cui la Psa si è manifestata. L’allarme sul rischio della...

Advertising

Nikol2004Rossi : Peste suina, riscontrato caso in cinghiale morto in Piemonte - Piemonte - - CorriereAlbaBra : TORINO - Un caso di peste suina africana in Piemonte. E' stato riscontrato nelle analisi della una carcassa di un c… - Ansa_Piemonte : Peste suina, riscontrato caso in cinghiale morto in Piemonte. Animale morto nell'Alessandrino, conferme da Zooprofi… - Italia_Notizie : Peste suina in Piemonte, un caso riscontrato nella carcassa di un cinghiale a Ovada - robertocosta_ge : Peste suina, riscontrato caso in cinghiale morto in Piemonte - Piemonte - -