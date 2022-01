Salernitana, Sepe e Sprocati i primi obiettivi del mercato (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Salernitana studia i primi due innesti per il mercato invernale: Sepe e Sprocati del Parma nel mirino La Salernitana studia i primi colpi del mercato targato Iervolino. La società sta guardando in Serie B per rinforzarsi. Piacciono Sepe e Sprocati del Parma, in uscita dai crociati visto che sono tra i fuori rosa. Per Sepe c’è concorrenza della Sampdoria. A riferirlo La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lastudia idue innesti per ilinvernale:del Parma nel mirino Lastudia icolpi deltargato Iervolino. La società sta guardando in Serie B per rinforzarsi. Piaccionodel Parma, in uscita dai crociati visto che sono tra i fuori rosa. Perc’è concorrenza della Sampdoria. A riferirlo La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

