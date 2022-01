Omicron è meno aggressiva, ma il SSN rischia il k.o. "Troppi contagi, siamo tornati indietro di due anni" (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Due anni di pandemia non ci hanno insegnato niente. Gli ospedali sono al collasso e la medicina del territorio è sopraffatta" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Duedi pandemia non ci hanno insegnato niente. Gli ospedali sono al collasso e la medicina del territorio è sopraffatta" Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Da: 'se fate la terza dose non prendete la omicron' a 'ho fatto la omicron, meno male che avevo la terza dose se no… - Agenzia_Ansa : Oms: 'Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide'. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale de… - RobertoBurioni : Il virus si sta 'raffreddorizzando'? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omi… - Carboniasatgma1 : RT @borghi_claudio: Da: 'se fate la terza dose non prendete la omicron' a 'ho fatto la omicron, meno male che avevo la terza dose se no sar… - Affaritaliani : Omicron è meno aggressiva, ma il SSN è k.o.: 'Siamo tornati a due anni fa' -