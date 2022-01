Genoa, proposto Berisha: fratello dell’ex Lazio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Genoa starebbe valutando Velton Berisha, fratello dell’ex Lazio Valon: le ultime Il Genoa sul mercato starebbe valutando diversi nomi in entrata, oltre alle uscite. Lavoro per Spor in questo mercato invernale che dovrà sfoltire la rosa che conta ora 36 giocatori. In entrata qualcosa è stato fatto, ma secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proposto Velton Berisha del Viking. E’ fratello di Valon, ex giocatore della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilstarebbe valutando VeltonValon: le ultime Ilsul mercato starebbe valutando diversi nomi in entrata, oltre alle uscite. Lavoro per Spor in questo mercato invernale che dovrà sfoltire la rosa che conta ora 36 giocatori. In entrata qualcosa è stato fatto, ma secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe statoVeltondel Viking. E’di Valon, ex giocatore della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliari: proposto al Genoa lo scambio Godin - Biraschi Commenta per primo Da un rossoblù all'altro. Genoa e Cagliari, accomunate oltre che dai medesimi colori anche da una difficile situazione in ... lo starebbero facendo i sardi che avrebberl proposto ai ...

Mercato Genoa gennaio, i rossoblu sono scatenati: l'accordo per Zaza è vicino e si è aperta la pista per Viola. Occhio anche a Duda e Berisha e non solo.

