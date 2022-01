Covid: Gallo (M5S), 'no a Dad, sì a tamponi e rotazione classi' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Bambini e ragazzi si nutrono di comunità. Alla Dad vanno trovate alternative valide come tracciamento, tamponi e rotazioni delle classi. Occorrono fondi e formazione per capovolgere questo sistema e dobbiamo farlo ora, senza continuare a far pagare ai giovani il prezzo della pandemia". Così il deputato del M5S, Luigi Gallo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Bambini e ragazzi si nutrono di comunità. Alla Dad vanno trovate alternative valide come tracciamento,e rotazioni delle. Occorrono fondi e formazione per capovolgere questo sistema e dobbiamo farlo ora, senza continuare a far pagare ai giovani il prezzo della pandemia". Così il deputato del M5S, Luigi

Advertising

TV7Benevento : Covid: Gallo (M5S), 'no a Dad, sì a tamponi e rotazione classi'... - claudiaflor31 : RT @BAG_OFSP_UFSP: Queste raccomandazioni per le scuole e i bambini sono state date da Prof. A. Di Gallo, esperto di salute mentale, COVID-… - chabis_ch : RT @BAG_OFSP_UFSP: Queste raccomandazioni per le scuole e i bambini sono state date da Prof. A. Di Gallo, esperto di salute mentale, COVID-… - StiloMariana : RT @BAG_OFSP_UFSP: Queste raccomandazioni per le scuole e i bambini sono state date da Prof. A. Di Gallo, esperto di salute mentale, COVID-… - patricia_bolle : RT @BAG_OFSP_UFSP: Queste raccomandazioni per le scuole e i bambini sono state date da Prof. A. Di Gallo, esperto di salute mentale, COVID-… -