Cosa vediamo stasera in tv: Ecco i programmi del 7 gennaio 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cosa vediamo stasera in tv? Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, in prima serata, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA' TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: stasera in tv su: RAI 2 e RAI 2 HD: The good Doctor Per gli appassionati delle serie TV, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, un nuovo episodio di The Good Doctor. La serie narra gli avvenimenti di un equipe medica di cui fa parte un giovane e brillante dottore che però è affetto da autismo e dalla sindrome di Savant. Shaun Murphy (questo è il nome del giovane medico) lavora presso il dipartimento di chirurgia, del San Jose St. Bonaventure Hospital nella California del nord.

