Venezia, 'Noi a Salerno? ci aspettiamo vittoria a tavolino' (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Abbiamo seguito le indicazioni della Lega che ci ha detto che saremmo dovuti esser alla partita. Per come si sono svolti i fatti il Venezia si aspetta che la partita venga chiusa con una vittoria a ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Abbiamo seguito le indicazioni della Lega che ci ha detto che saremmo dovuti esser alla partita. Per come si sono svolti i fatti ilsi aspetta che la partita venga chiusa con unaa ...

Advertising

Aristogatta2 : RT @dessere88: Buongiorno da Venezia. ?? Allora, siamo un segnale? Stai già pensando di mollare? ?? IN CAMMINO! LIBERTÀ! ?? Noi Iniziamo la ca… - Marisab79879802 : RT @dessere88: Buongiorno da Venezia. ?? Allora, siamo un segnale? Stai già pensando di mollare? ?? IN CAMMINO! LIBERTÀ! ?? Noi Iniziamo la ca… - fabiopieranton1 : RT @dessere88: Buongiorno da Venezia. ?? Allora, siamo un segnale? Stai già pensando di mollare? ?? IN CAMMINO! LIBERTÀ! ?? Noi Iniziamo la ca… - Walter80354487 : RT @dessere88: Buongiorno da Venezia. ?? Allora, siamo un segnale? Stai già pensando di mollare? ?? IN CAMMINO! LIBERTÀ! ?? Noi Iniziamo la ca… - glooit : Venezia, 'Noi a Salerno? ci aspettiamo vittoria a tavolino' leggi su Gloo -