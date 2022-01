Pallavolo | Coppa Italia A1 femminile | Conegliano vince 3-2 in rimonta | Novara ko

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) –laAibattendo in finale3-2 (19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13) inal Palazzetto dello sport di Roma.va in vantaggio di due set, ma subisce il ritorno dinella seconda parte di gara che alla fine si impongono davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Federvolley : L'arrivo al PalaEur del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella @Quirinale per la finale di Coppa Italia. Un… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Pallavolo: Conegliano batte Novara 3-2 e vince la Coppa Italia. Mattarella premierà le vincitrici, palazzetto lo applaude… - Agenzia_Ansa : Pallavolo: Conegliano batte Novara 3-2 e vince la Coppa Italia. Mattarella premierà le vincitrici, palazzetto lo ap… - fisco24_info : Pallavolo: Conegliano batte Novara 3-2 e vince Coppa Italia: Mattarella premierà le vincitrici, palazzetto lo appla… - paolocosso : Pallavolo: Conegliano batte Novara 3-2 e vince Coppa Italia #buonasera #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio… -

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saluta la vittoria dell'Imoco Volley Conegliano nella finale diItalia difemminile, conclusasi poco fa, alla presenza del ...... SI GIOCA Sta per cominciare la finale Conegliano Novara , ultimo atto dellaItalia 2022 che ... Dopo la doppia vittoria delle nostre Nazionali agli Europei dimaschile e femminile, ...Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono rese protagoniste di una rimonta spettacolare dallo 0-2, riuscendo a risalire la china in totale apnea contro la grande rivale delle ultime stagioni. Le ...Roma, 6 gen. Conegliano vince la Coppa Italia Ai femminile battendo in finale Novara 3-2 (19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13) in rimonta al Palazzetto dello spor ...