Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: "Aprite i vostri cuori" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci dà prima di tutto una precisa indicazione su cosa fare per poter beneficiare della grazia santificante di Dio. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento L'articolo proviene da La Luce di Maria.

