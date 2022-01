Juve-Napoli, attesa a breve la decisione dell’ASL (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La situazione Covid-19 tiene in ballo la prossima giornata di Serie A, tra le tante partite a rischio, una su tutte è il big match di Torino tra Juventus e Napoli. La decisione dell’ASL L‘ASL 1 di Napoli, come già accaduto lo scorso anno, potrebbe vietare al club azzurro di partire per Torino. É la Radio Ufficiale del calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, a dare la notizia: “È in corso un’indagine epidermiologica e si è in attesa dei risultati dei tamponi molecolari effettuati stamattina. L’esito sarà pronto per le ore 15, poi sarà preso un provvedimento. Si stanno verificando gli ultimi dettagli mentre è in corso una riunione nella Prefettura di Torino con il direttore dell’ASL locale.“ Domenico Visone Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La situazione Covid-19 tiene in ballo la prossima giornata di Serie A, tra le tante partite a rischio, una su tutte è il big match di Torino trantus e. LaL‘ASL 1 di, come già accaduto lo scorso anno, potrebbe vietare al club azzurro di partire per Torino. É la Radio Ufficiale del calcio, Radio Kiss Kiss, a dare la notizia: “È in corso un’indagine epidermiologica e si è indei risultati dei tamponi molecolari effettuati stamattina. L’esito sarà pronto per le ore 15, poi sarà preso un provvedimento. Si stanno verificando gli ultimi dettagli mentre è in corso una riunione nella Prefettura di Torino con il direttorelocale.“ Domenico Visone

