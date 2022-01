Bologna-Inter, domani Dall’Ara chiuso al pubblico (Di giovedì 6 gennaio 2022) “A seguito delle disposizioni della AUSL che stabiliscono la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il gruppo squadra, il Bologna Fc 1909 comunica che i cancelli dello stadio Dall’Ara domani resteranno chiusi al pubblico. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni in merito al rimborso o al riutilizzo dei biglietti”. Lo spiega il Bologna L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) “A seguito delle disposizioni della AUSL che stabiliscono la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il gruppo squadra, ilFc 1909 comunica che i cancelli dello stadioresteranno chiusi al. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni in merito al rimborso o al riutilizzo dei biglietti”. Lo spiega ilL'articolo

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - GoalItalia : Bologna falcidiato dalle assenze contro l'Inter ?? Ma Mihajlovic non vuole alibi ?? - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - MarcoMignani1 : @Federosa96 @86_longo Credo che abbiano bloccato il bologna non l’inter.. speriamo rimandino anche la nostra comunque - MarSnaaaa : @BfcOfficialPage @aylaf__ Chi se la prende col Bologna o con l'Inter sbaglia. I pagliacci qui sono la lega e le ASL… -