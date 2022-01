Allarme per la variante B.1.640.2. "Potrebbe bucare i vaccini" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Neanche il tempo di fare i conti con Omicron, che Potrebbe essere già tempo di affrontare una nuova minaccia. Lo scorso novembre dodici persone nel Sud della Francia sono risultate positive a una variante atipica del Covid-19. Gli scienziati che l'hanno identificata... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Neanche il tempo di fare i conti con Omicron, cheessere già tempo di affrontare una nuova minaccia. Lo scorso novembre dodici persone nel Sud della Francia sono risultate positive a unaatipica del Covid-19. Gli scienziati che l'hanno identificata... Segui su affaritaliani.it

Advertising

beppe_grillo : 'La crisi della catena di approvvigionamento provocata dalla pandemia potrebbe durare per molti altri mesi e anche… - NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - SimoneAlliva : Anche oggi questa si è guadagnata lo stipendio ma non una denuncia per procurato allarme - PaoloBMb70 : CODACONS, Draghi ha mentito la maggior parte dei morti erano vaccinati, ora rettifichi o denuncia per procurato al… - giangio87 : @SNAPOLI24 @Pa_Tos83 @MatteoGe1975 @sportface2016 Quale sarebbe il focolaio? Quelli che hanno beccato il covid l'ha… -