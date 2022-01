Salernitana, rifiutata un’offerta di 40 milioni in criptovalute in 36 rate (Di martedì 4 gennaio 2022) La Salernitana è di Danilo Iervolino, ma ora è il momento anche dei ricorsi. A partire dall’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Salerno dalla società svizzera Pvam s.a., fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management. Ma vengono fuori le offerte rifiutate prima del sì a quella di Iervolino. Il fondo svizzero ne avrebbe presentate due, una da 38 milioni di euro in titoli obbligazionari e una seconda da 26 milioni cash. Tra le offerte non prese in considerazione, scrive Calcio e Finanza, anche una da un altro fondo: l’offerta sarebbe stata da 40 milioni di euro pagabili però in criptovalute ed in 36 rate. Ritenuta irricevibile da parte dei trustee. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Laè di Danilo Iervolino, ma ora è il momento anche dei ricorsi. A partire dall’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Salerno dalla società svizzera Pvam s.a., fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management. Ma vengono fuori le offerte rifiutate prima del sì a quella di Iervolino. Il fondo svizzero ne avrebbe presentate due, una da 38di euro in titoli obbligazionari e una seconda da 26cash. Tra le offerte non prese in considerazione, scrive Calcio e Finanza, anche una da un altro fondo: l’offerta sarebbe stata da 40di euro pagabili però ined in 36. Ritenuta irricevibile da parte dei trustee. SportFace.

