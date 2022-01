Omicron | verso i 200 mila contagi | a fine mese ospedali pieni

(Di martedì 4 gennaio 2022) Cosa sta succedendo davvero sul fronte della pandemia? Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Per provare a capirci qualcosa non c'è che un sistema: analizzare i dati e le notizie ...

Dunque è ragionevole pensare che anche da noi all'esplosione dei contagi seguiràfine mese ... che sta facendo aumentare i ricoveri italiani del 3/3,5% al giorno e quella da, meno ...... stiamo andandoendemia". Lo dicono anche gli scienziati israeliani che parlano di una variantemolto contagiosa ma poco virulenta che potrebbe a breve diventare dominante e spazzare ...Cosa sta succedendo davvero sul fronte della pandemia? Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Per provare a capirci qualcosa non c'è che un sistema: analizzare i dati ...Cosa sta succedendo davvero sul fronte della pandemia? Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Per provare a capirci qualcosa non c'è che un sistema: analizzare i dati ...