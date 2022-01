L'Inter pensa a Villar come vice-Brozovic: idea di scambio con la Roma (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo spagnolo a Milano in cambio di un nerazzurro a Roma: questa la nuova idea di scambio tra i due club. Leggi su 90min (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo spagnolo a Milano in cambio di un nerazzurro a: questa la nuovaditra i due club.

Advertising

AlfredoPedulla : #Juve: #Scamacca (c’è l’#Inter per giugno) e #Vlahovic ora inaccessibili. Proposto oggi #Milik che può lasciare #OM… - FBiasin : #Conte dice una cosa che non pensa: nessun tecnico - ed è normalissimo - spera che una squadra faccia bene senza di… - JohSogos : @macho_morandi Sei tu che sei impazzito ,lecchino della società ..Appunto .secondo dietro ad una società fallita co… - SpazioInter : L'Inter pensa al colpo in difesa per giugno: sostituirà De Vrij! - - cmdotcom : Talismano #Lautaro, quando segna lui l'#Inter non perde mai. Il #Liverpool ci pensa, #Marotta sa già cosa fare… -