GF Vip, Sophie era pronta ad uscire in caso di eliminazione di Alessandro: “Lui adesso é quella cosa che mi fa stare qui” (Di martedì 4 gennaio 2022) Dagli ultimi nuovi ingressi nel GF Vip, sono tante le dinamiche che hanno avuto un risvolto inaspettate. Tra queste c’è sicuramente la nascita di una nuova coppia, quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sebbene non tutti vedano di buon occhio questa unione e c’è chi non ci crede, l’ex tronista sembra avere le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Dagli ultimi nuovi ingressi nel GF Vip, sono tante le dinamiche che hanno avuto un risvolto inaspettate. Tra queste c’è sicuramente la nascita di una nuova coppia,formata daCodegoni eBasciano. Sebbene non tutti vedano di buon occhio questa unione e c’è chi non ci crede, l’ex tronista sembra avere le L'articolo

Advertising

SimoAlice21 : Soleil contro Sophie - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello ma fate entrare un cazzo qualsiasi così… - infoitcultura : GF Vip 6, Basciano nascosto da Sophie: combina di tutto con Soleil | VIDEO - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie contro Soleil: 'Si è limonata Alex per mesi e parli a me di facilità e incoerenza?' - MPject : Ma la domanda è: se si tratta del GF VIP perchè dentro ci sono le princess e sophie? Cos'hanno mai fatto per essere… - infoitcultura : GF Vip, il gioco dei letti di stanotte: cosa è successo tra Sophie, Basciano e Federica -