Darmian | «Quando come me non hai un talento sopra le righe | devi avere ambizione e determinazione»

Su La Stampa un'intervista a Matteo Darmian, esterno destro dell'Inter. Racconta l'atmosfera che si respira nella squadra di Inzaghi. «Anche noi, durante le partite, proviamo quello che traspare fuori. Ci divertiamo e stiamo bene insieme. Siamo un gruppo che ha creato qualcosa di importante sotto vari punti di vista: mentalità, voglia di vincere e capacità di soffrire nei momenti delicati». Riconosce di avere un debito con il Milan, in cui ha debuttato da professionista. «Devo tanto al Milan che mi ha fatto crescere. Sono entrato ragazzino e sono uscito uomo. A 19 anni avevo bisogno di giocare e ci siamo separati di comune accordo. Adesso sono contento di essere all'Inter. Avrei potuto arrivarci anche prima. L'anno scorso è stato bello vincere lo scudetto e adesso vogliamo riconfermarci».

