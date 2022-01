ATP Melbourne 2022: Seppi sconfigge Baez e accede al main draw (Di martedì 4 gennaio 2022) Sorride Andreas Seppi nell’ATP 250 di Melbourne: l’altoatesino elimina Sebastian Baez con lo score di 7-5 7-6 e, dopo 1 ora e 44 minuti, stacca un pass per il main draw del torneo australiano, cogliendo buoni segnali in vista del primo Slam dell’anno. Seppi parte bene e si porta sul 4-2, salvo subire il ritorno dell’argentino e tornare avanti solo nel dodicesimo game, quando trova il break per il 7-5 conclusivo. La seconda frazione, si apre con tre break consecutivi, due dei quali messi a segno del numero 99 del mondo: sul 5-4, Baez va a servire per il set, ma l’azzurro è grandioso nel piazzare il controbreak nel momento opportuno e trascinare il parziale al tiebreak, vinto 7-1. Nulla da fare, invece, per Andrea Vavassori, il quale deve arrendersi, in due tiebreak, a ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Sorride Andreasnell’ATP 250 di: l’altoatesino elimina Sebastiancon lo score di 7-5 7-6 e, dopo 1 ora e 44 minuti, stacca un pass per ildel torneo australiano, cogliendo buoni segnali in vista del primo Slam dell’anno.parte bene e si porta sul 4-2, salvo subire il ritorno dell’argentino e tornare avanti solo nel dodicesimo game, quando trova il break per il 7-5 conclusivo. La seconda frazione, si apre con tre break consecutivi, due dei quali messi a segno del numero 99 del mondo: sul 5-4,va a servire per il set, ma l’azzurro è grandioso nel piazzare il controbreak nel momento opportuno e trascinare il parziale al tiebreak, vinto 7-1. Nulla da fare, invece, per Andrea Vavassori, il quale deve arrendersi, in due tiebreak, a ...

