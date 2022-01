UFFICIALE – Colpo in difesa per Mazzarri!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 3 gennaio 2022)il primodi mercato per la squadra di Mazzarri, pronta la rivoluzione con obiettivo salvezza. Il Cagliari attraverso il suo sitoha ufficializzato l’acquisto in prestito di Matteo Lovato. Matteo Lovato. Ecco il comunicato del club rossoblù. “Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22.” Il difensore classe 2000 dopo una stagione preziosa con l’ Hellas Verona lo scorso anno è passato alla Dea nella sessione di mercato estiva per provare il salto di qualità. Con l’Atalanta ha esordito anche in Champions League, subentrando in corsa nella prestigiosa cornice dell’Old Trafford contro il Manchester United. È un punto fermo della Nazionale ...