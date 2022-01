(Di lunedì 3 gennaio 2022) Idella Rai sono stati aggiornati e sono trapelate delle informazioni che riguardano i primi mesi. Molte sono leche saranno introdotte con lo scopo di intrattenere i numerosi telespettatori. Inoltre, c’è anche la messa indella terza parte di una dellepiù attese del momento. Scopriamo nel dettaglio di quale si tratta e tutte leinformazioni. Le principalitv deiRai In questo periodo la Rai ha diffuso informazioni piuttosto certe in merito aidella rete inerenti i primi quattro mesi. Partendo dall’evento più impor, ricordiamo che dal 1 al 5 febbraio andrà insu Rai 1 ...

Advertising

tuttopuntotv : Rai palinsesti 2022: in onda la serie più attesa dell’anno e tante altre novità - Paoblog : @TvTalk_Rai @RaiTre @CinziaBancone @sebapucc @MaxBernardini @SilviaMottaTV nei 'talk' non vorrei ospiti che parlano… - zazoomblog : Rai 1 palinsesti inverno 2022: scorpacciata di fiction il nuovo Affari Tuoi al sabato sera - #palinsesti #inverno… - digitalsat_it : Domenica @RaiSport , #2Gennaio 2022 | diretta #Ciclocross e #PallavoloMaschile - digitalsat_it : Domenica Rai Sport, 2 Gennaio 2022 | diretta Ciclocross e Pallavolo Maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Rai palinsesti

A rivelare i2022 diUno è stataPubblicità. Partiamo dunque dall'evento per eccellenza di mamma, ormai più una certezza che una conferma. Stiamo parlando ovviamente del ...La data è stata ufficializzata dalla, che proprio nelle scorse ore ha annunciato iin vista della stagione primaverile. La serie negli scorsi anni era solita debuttare suUno a ...Le anticipazioni sui palinsesti Rai del 2022 prevedono la messa in onda di diverse fiction e nuovi show che andranno a popolare la fascia del prime time della rete ammiraglia. Spazio in primis al ...Nuovo anno, vecchie abitudini. Rai 1 e Canale 5 continuano a rincorrersi, tra variazioni e slittamenti che fanno dei palinsesti televisivi un mondo alquanto “ballerino”. I giochi sono fatti e i progra ...