Inter, piace Villar: ecco chi è il centrocampista spagnolo | VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe puntato gli occhi su Gonzalo Villar: ecco chi è il centrocampista spagnolo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'avrebbe puntato gli occhi su Gonzalochi è il

Advertising

AlfredoPedulla : Il #Sassuolo ha ribadito a #Scamacca la sua volontà di tenerlo a gennaio. Ascolterà eventuali offerte, alla #Juve p… - AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - givemelove_24 : Lo posso dire? Non mi è mai piaciuto fisicamente, sarà che la maglia dell'Inter rende tutti più belli e ora mi piac… - gjoegl : A molti non piace Icardi perche' ha giocato nell'Inter se poi non vi piace come giocatore all'ora per me nin capite niente di calcio - Rnerazzurrait : ?? ?? ???? ? • ?? L'INDISCREZIONE DEL GIORNO ?? • Il noto portale #FootyHeadlines ha pubblicato alcune immagini dei pri… -