Sudafrica | incendio nella sede del Parlamento

(Di domenica 2 gennaio 2022) È divampato undeldela Città del Capo. Le immagini pubblicate sui social mostrano il tetto di uno degli edifici in fiamme. Secondo un portavoce dei servizi di emergenza, oltre al tetto anche l’edificio dell’Assemblea nazionale è in fiamme.delin: cos’è successo? Questa

Un vastoè scoppiato nella sede del Parlamento del, a Città del Capo. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall'edificio. Non si sa ...'L'non è sotto controllo e sono state segnalate crepe nei muri dell'edificio', ha aggiunto il portavoce. Le immagini pubblicate sui social media mostrano il tetto di uno degli edifici del ...Un grosso incendio è divampato questa mattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. Il rogo “non è sotto controllo” e “sono state segnalate crepe nei muri dell’edificio”, ha fatto sa ...Tre persone risultano disperse dopo gli incendi che giovedì hanno distrutto quasi un migliaio di case nello Stato americano del Colorado, hanno reso noto ieri sera le autorità.