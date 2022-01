Serie C | l’Avellino rende note due positività più altri sette casi sospetti

Leggi su sportface

(Di domenica 2 gennaio 2022), club militante nel girone C del campionato diC, ha reso noto di aver effettuato uno screening al gruppo squadra “per verificarne la condizione epidemiologica attraverso un doppio ciclo di tampone. Il primo ciclo ha dato esito positivo per tre elementi, due dei quali hanno approfondito anche con tampone molecolare avendo conferma dell’esito. I sopra citati, avendo avuto i risultati prima della partenza per Avellino, sono rimasti in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, mentre il terzo attende conferma dall’esame molecolare”. “Il secondo ciclo, effettuato in mattinata, ha dato esito positivo al Covid-19 persei elementi che sono stati posti in isolamento domiciliare in attesa di verifica con tampone molecolare.due elementi del gruppo squadra sono posti in isolamento ...