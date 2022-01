Casorate Primo, il parroco don Tarcisio Colombo contestato per l’omelia «no vax»: la gente se ne va (Di domenica 2 gennaio 2022) Almeno una ventina di persone hanno abbandonato in anticipo la celebrazione, dopo che il sacerdote aveva espresso le sue opinioni contrarie ai vaccini. La diocesi ambrosiana si dissocia: «Rispettare le prescrizioni sanitarie» Leggi su corriere (Di domenica 2 gennaio 2022) Almeno una ventina di persone hanno abbandonato in anticipo la celebrazione, dopo che il sacerdote aveva espresso le sue opinioni contrarie ai vaccini. La diocesi ambrosiana si dissocia: «Rispettare le prescrizioni sanitarie»

