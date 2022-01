No - vax stringe il braccio con un laccio emostatico per evitare che il vaccino entri in circolo | ora rischia l' invalidità

(Di sabato 1 gennaio 2022) L'idiozia non ha limiti e nemmeno di fronte alla salute e ai rischi si evita di farsi guidare da internet e non dai medici. Si è dovuto vaccinare per lavoro, ma, subito dopo la somministrazione della ...

Advertising

globalistIT : - Iulian_b86 : Il Governo stringe fino a Marzo per SIERARE il più possibile con la terza dose. Quando le VACCHE si saranno sierate… - greenpassnews : L’evoluzione del Codacons: dalla guerra ai no vax, alla guerra a Draghi. Una crepa si apre? -… - infoitestero : L'Europa stringe sui no-vax, fra lockdown mirati e super green pass - albertolupini : L'Europa stringe sui no-vax, fra lockdown mirati e super green pass -

Ultime Notizie dalla rete : vax stringe

Globalist.it

Protagonista dell'episodio, accaduto in Emilia - Romagna e raccontato su Twitter dal medico Claudio Luca Biasi, un No, che si è poi presentato al pronto soccorso due giorni dopo 'con braccio nero ......di quarantena per i vaccinati - che entreranno in vigore tra oggi e domani - l'esecutivole ... Bisogna infatti distinguere tra Noe il resto della fetta di popolazione non ancora immunizzata:...L'episodio è ccaduto in Emilia-Romagna ed è stato raccontato dal medico Claudio Luca Biasi. L'uomo si è procurato una occlusione omerale: aveva dato retta a fake news trovate su internet ...Dal piano vaccinale, al green pass fino alle discussioni tra virologi e i nuovi influencer del dissenso. Analisi delle conversazioni sul web in dodici mesi di pandemia ...