“A Second to Midnight”, fuori remix di Kylie Minogue con Years & Years (Di sabato 1 gennaio 2022) L’icona pop Kylie Minogue e l’incredibile Years & Years venerdì 31 dicembre, annunciano l’uscita del remix ufficiale del loro singolo di grande successo “A Second to Midnight” realizzato in collaborazione con la DJ, produttrice e Icona Drag, Jodie Harsh. “A Second to Midnight (Jodie Harsh remix)” è un pezzo perfetto per ballare, ideale per iniziare al meglio il nuovo anno. La versione originale di “A Second to Midnight” ha anticipato l’uscita di “Disco: Guest List Edition” (BMG), progetto contenente un’incredibile varietà di nuovi remix dei brani di “Disco” e importanti collaborazioni inedite! Oltre che “A ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) L’icona pope l’incredibilevenerdì 31 dicembre, annunciano l’uscita delufficiale del loro singolo di grande successo “Ato” realizzato in collaborazione con la DJ, produttrice e Icona Drag, Jodie Harsh. “Ato(Jodie Harsh)” è un pezzo perfetto per ballare, ideale per iniziare al meglio il nuovo anno. La versione originale di “Ato” ha anticipato l’uscita di “Disco: Guest List Edition” (BMG), progetto contenente un’incredibile varietà di nuovidei brani di “Disco” e importanti collaborazioni inedite! Oltre che “A ...

