Omicron, quando è previsto il picco in Europa? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mentre il Sudafrica ha superato il picco della sua quarta ondata di contagi Covid guidata dalla variante Omicron, ci si chiede quando toccherà all'Europa. La... Leggi su today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mentre il Sudafrica ha superato ildella sua quarta ondata di contagi Covid guidata dalla variante, ci si chiedetoccherà all'. La...

Advertising

azangrillo : Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli “scienziati” e ai “giornalisti innamora… - Bandito116 : RT @OrtigiaP: ISRAELE si arrende #Omicron terminerà solo quando il virus infetterà quanti poi possibile e diventerà endemico Immunità di gr… - scimmiaintesta : RT @vladimirmaccari: 'Tutto finirà con la variante omicron' è il nuovo 'finirà a ottobre quando le cure saranno ufficiali?' - filipporiccio1 : @real_fabristol È semplicemente la pietra tombale sulla strategia del contenimento. Quando la letalità (grazie a va… - TemaMarco60 : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… -