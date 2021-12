Il personaggio del 2021 | e pure del 2022? La Ever Given

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La gigantesca nave, che a marzo rimase incastrata per una settimana nel canale di Suez paralizzando il commercio internazionale e innescando un contenzioso miliardario, è passata di nuovo attraverso lo stretto lo scorso 12 dicembre, stavolta senza problemi e piena quasi fino alla massima capacità (che è di 20mila container). La società taiwanese di trasporto marittimo che l’aveva presa in affitto,green, ha registrato quasi sei miliardi di dollari di utili nei primi 9 mesi dell’anno, un balzo del 1.300% sul 2020, tanto da aver distribuito bonus a molti dei suoi dipendenti, nell’ordine delle 42 mensilità ciascuno. Acqua (e sabbia) passata? Per il resto del mondo, no. Il bestione incagliato è un simbolo perfetto dell’anno appena trascorso e di quello che ci aspetta. La crisi della globalizzazione e del modello just in ...