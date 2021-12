Dakar 2022 | prologo | Jeddah-Hail Programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Manca meno di un giorno al via effettivo della, la più estenuante e nello stesso spettacolare competizione raid che si svolgerà a partire dal 2 gennaio. La battaglia è garantita nelle quattro classi principali in pista: auto, moto, quad e camion.sarà protagonista domani con il tradizionaleche determinerà di fatto l’odine di partenza per la prima speciale che si svolgerà il giorno seguente. I protagonisti dovranno affrontare 19 chilometri cronometrati, 834 totali considerando il trasferimento nella località che sancirà l’inizio della corsa. C’è attesa di scoprire chi avrà la meglio tra le auto con il debutto di Audi, casa che ha il chiaro obiettivo di diventare la prima ad imporsi con un modello elettrico. Tra le fila del brand di Ingolstadt occhi puntati sul veterano francese Stéphane ...

Advertising

infoitsport : Dakar 2022, rischio rientrato: Danilo Petrucci pronto all’esordio! - infoitsport : Sherco alla Dakar 2022: ecco i piloti! - infoitsport : Dakar 2022. Picco e Fantic. Route Super 66 [VIDEO] - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Guida Dakar 2022 | tappe, orari e tutto quello che c'è da sapere) è stato pubblicato… - infoitsport : Dakar 2022. Danilo Petrucci. È Semaforo verde! -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Petrux ha dunque ricevuto l'ok dei medici per prendere parte alla sua primain sella alla moto della casa austriaca. Un'ottima notizia per l'esordiente di lusso dell'affascinante competizione ...... infatti, l'ex pilota MotoGP Danilo Petrucci potrà prendere parte al tanto atteso appuntamento che ormai da mesi si stava preparando ad affrontare, l'edizionedella. Danilo partirà ...Il saluto di Franco Picco, “braccato speciale” della nostra Dakar, in gara con la debuttante, strabiliante Fantic Rally. Jeddah, 30 Dicembre. Leggendario eroe delle Dakar “Original” della prima ora, s ...Danilo Petrucci potrà partecipare all’edizione della Dakar al via nel fine settimana in Arabia Saudita. Petrux ha dunque ricevuto l’ok dei medici per prendere parte alla sua prima Dakar in sella alla ...