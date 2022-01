CAPODANNO CON BUBINOBLOG: FESTEGGIA CON NOI LA FINE E L’INIZIO D’ANNO. BUON 2022! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche il 2021 è giunto al termine. E tra poco saremo già nel nuovo anno. Quest’anno non lo dimenticheremo facilmente per tanti motivi. Anche quest’anno la tv non ci lascia orfani a CAPODANNO, proponendoci svariate opzioni. Ma prima dei FESTEGGIAmenti, immancabile il discorso di FINE anno a reti unificate del Capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine del settennato. L’Anno che verrà, dalle 21.00 su Rai1 con AmadeusCon Arisa, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, Gemelli di Guidonia, Cugini di Campagna, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos, i protagonisti della serie Pinocchio & Friends, Emanuela Aureli. CAPODANNO in Musica, dalle 21.00 su Canale 5 con Federica PanicucciCon ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche il 2021 è giunto al termine. E tra poco saremo già nel nuovo anno. Quest’anno non lo dimenticheremo facilmente per tanti motivi. Anche quest’anno la tv non ci lascia orfani a, proponendoci svariate opzioni. Ma prima deimenti, immancabile il discorso dianno a reti unificate del Capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine del settennato. L’Anno che verrà, dalle 21.00 su Rai1 con AmadeusCon Arisa, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, Gemelli di Guidonia, Cugini di Campagna, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos, i protagonisti della serie Pinocchio & Friends, Emanuela Aureli.in Musica, dalle 21.00 su Canale 5 con Federica PanicucciCon ...

