Ferland Mendy è stato ad un passo dal Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ferland Mendy

AreaNapoli.it

Calciomercato Napoli - Ve lo sareste immaginatoin azzurro? In Spagna è un protagonista, chissà come sarebbe andata con la maglia della Juventus o del Napoli . Perché come racconta Gianluca Di Marzio , poteva davvero arrivare in ...Così, secondo quanto riportato da 'Don Balon', nel mirino della Juventus ci sarebbe, terzino sinistro del Real ...Il Napoli fu ad un passo da Ferland Mendy. Grand Hotel Calciomercato rivela un retroscena di mercato, Ferland Mendy è stato ad un passo dal club azzurro. Il calciatore del Real Madrid fu ad un passo d ...Quel est le onze avec le plus de valeur dans le championnat espagnol ? La liste ci-dessous... Sept joueurs du Real Madrid, trois du FC Barcelone et un du FC Séville composent le onze de départ le plus ...