Rosa Iovinella la nuova segretaria generale del Comune di Torino

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il sindaco Stefano Lo Russo ha nominatocomedeldi, la prima donna a ricoprire questo incarico a Palazzo di Città. 51 anni, laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma, esperta di gestione dei processi amministrativi complessi, ha già ricoperto lo stesso incarico in diversi Comuni come Latina, Reggio Emilia e Rieti. Sotto la Mole prende il posto del dimissionario Mario Spoto a cui Lo Russo ha rivolto “i ringraziamenti per il prezioso servizio reso alla Città in questi anni”. “A valle degli adempimenti tecnici amministrativi in carico agli uffici comunali – precisa il sindaco – laprenderà servizio presso la Città nel mese di ...