Mascherine Ffp2, scenderà il prezzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Intesa nel governo per calmierare il prezzo delle Mascherine Ffp2: secondo quanto si apprende nel corso del Consiglio dei ministri a sollevare il tema è stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e dal Pd, seguito da Stefano Patuanelli e da Elena Bonetti. Si tratta di una proposta “condivisa”, e sostenuta anche da Forza Italia e Lega, della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.Resterebbe solo da verificare se vada inserita anche una specifica norma nel nuovo decreto Covid. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Intesa nel governo per calmierare ildelle: secondo quanto si apprende nel corso del Consiglio dei ministri a sollevare il tema è stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e dal Pd, seguito da Stefano Patuanelli e da Elena Bonetti. Si tratta di una proposta “condivisa”, e sostenuta anche da Forza Italia e Lega, della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.Resterebbe solo da verificare se vada inserita anche una specifica norma nel nuovo decreto Covid.

sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - Mov5Stelle : Bisogna evitare che il costo delle mascherine #Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari. I cittadini italiani… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - iosonofil : Mascherine Ffp2, scenderà il prezzo. Intesa in Cdm per calmierare il costo. Ora deciderà Figliuolo .… - ENRICO27218318 : RT @lucianoghelfi: Nel #consigliodeiministri, appena concluso, accordo per calmierare il prezzo delle #mascherine #FFP2. Rinviato il #Super… -