Inter, assalto Usa: in prima fila Daniel Straus (Di mercoledì 29 dicembre 2021) D alla Cina agli Usa . Già, perché nel 2022 l' Inter potrebbe cambiare proprietà e diventare anch'essa americana . È vero, se ne parla da quasi un anno, vale a dire da quando cominciarono a circolare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) D alla Cina agli Usa . Già, perché nel 2022 l'potrebbe cambiare proprietà e diventare anch'essa americana . È vero, se ne parla da quasi un anno, vale a dire da quando cominciarono a circolare ...

Advertising

sportli26181512 : #Inter, assalto Usa: in prima fila Daniel Straus: Steven Zhang sarebbe volato a Los Angeles per incontrare di perso… - tuttoatalanta : Il Papu Gomez può tornare in Serie A: pronto l'assalto Inter. Ma c'è anche la Fiorentina - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Digne, l'Inter prova l'assalto: Juve superata? - TUTTOJUVE_COM : Digne, l'Inter prova l'assalto: Juve superata? - CMercatoNews : Gli esuberi del #RealMadrid 'tentano' le big della #SerieA ???? #Juventus, #Milan e #Inter pronte all'assalto -

Ultime Notizie dalla rete : Inter assalto Inter, assalto Usa: in prima fila Daniel Straus Tre i gruppi interessati ad acquisire la maggioranza dell'Inter. E i discorsi sono talmente avanzati che è sceso in campo direttamente Steven Zhang . Addirittura, stando alle ultime indiscrezioni, il ...

Insigne, Dybala & C. l'orgia di parametri zero Parametri zero che tengono banco anche in casa Inter, dove vanno risolte le questioni Brozovic, ... Chi invece potrebbe fare i bagagli da Parigi è Mbappè, tentato dall'assalto del Real Madrid (Perez ci ...

Inter, assalto Usa: in prima fila Daniel Straus Corriere dello Sport.it Inter, assalto Usa: in prima fila Daniel Straus Steven Zhang sarebbe volato a Los Angeles per incontrare di persona le controparti tra cui un uomo d’affari newyorkese che ha già fatto investimenti nello sport con quote azionarie nel mondo della NBA ...

Juventus e Inter si ‘alleano’: scambio tra gli esuberi Juventus e Inter potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l'opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero ...

Tre i gruppi interessati ad acquisire la maggioranza dell'. E i discorsi sono talmente avanzati che è sceso in campo direttamente Steven Zhang . Addirittura, stando alle ultime indiscrezioni, il ...Parametri zero che tengono banco anche in casa, dove vanno risolte le questioni Brozovic, ... Chi invece potrebbe fare i bagagli da Parigi è Mbappè, tentato dall'del Real Madrid (Perez ci ...Steven Zhang sarebbe volato a Los Angeles per incontrare di persona le controparti tra cui un uomo d’affari newyorkese che ha già fatto investimenti nello sport con quote azionarie nel mondo della NBA ...Juventus e Inter potrebbero allearsi nel mercato di gennaio: l'opportunità che consentirebbe alle due società di lasciare andare un esubero ...