Kareem Abdul-Jabbar contro LeBron James: «Il suo meme sul Covid mette a rischio vite umane» (Di martedì 28 dicembre 2021) Kareem Abdul-Jabbar contro LeBron James. Detta così, sarebbe un 1vs1 da fantascienza. Ma la partita è solo mediatica, e l'argomento è il Covid, i vaccini. LeBron James sulla sua pagina Instagram qualche giorno fa ha pubblicato un meme che rappresenta tre Spider-Man che si puntano l'un l'altro, uno chiamato Covid, uno influenza e uno raffreddore, con il messaggio: 'Aiutatemi gente'. Come a dire che non capisce più quale sia la differenza. Non è piaciuto ad Abdul-Jabbar, leggenda dell'Nba ora tra le altre cose editorialista e commentatore. L'ex stella dei Lakers l'ha attaccato sulla sua newsletter. "LeBron James – scrive – non è solo uno ...

