Il piano di Giuseppe Conte per far eleggere una donna al Colle (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo Repubblica dopo il 6 gennaio Giuseppe Conte lancerà un appello agli altri partiti per eleggere una donna presidente della Repubblica. La mossa del presidente del Movimento 5 stelle potrebbe essere una strategia per bloccare due candidati indigesti ai grillini: Silvio Berlusconi e Mario Draghi. Il leader di Forza Italia è stato per anni il nemico numero uno della propaganda del M5S e nonostante le numerose giravolte politiche, il voto a Berlusconi è considerata una linea rossa da non oltrepassare. Conte propone una donna al Quirinale anche per evitare che ci vada Mario Draghi. Se l'attuale presidente del Consiglio dovesse lasciare Palazzo Chigi, un nuovo governo guidato da un tecnico vicino a Draghi potrebbe portare a una ulteriore fuoriuscita di parlamentari M5s dal governo e ...

Secondo Repubblica dopo il 6 gennaio Giuseppe Conte lancerà un appello agli altri partiti per eleggere una donna presidente della Repubblica. La mossa del presidente del Movimento 5 stelle potrebbe essere una strategia per bloccare due

Il piano di Giuseppe Conte per far eleggere una donna al Colle
Un retroscena di Repubblica svela la strategia del presidente del Movimento 5 stelle pronto a lanciare un appello agli altri partiti per evitare che uno tra Mario Draghi o Silvio Berlusconi diventi pr ...

Secondo Repubblica dopo il 6 gennaio Conte lancerà un appello agli altri partiti per eleggere una donna presidente della Repubblica. La mossa del presidente del Movimento 5 stelle potrebbe essere una strategia per bloccare due