Calciomercato Cagliari: in arrivo Lovato e Goldaniga (Di martedì 28 dicembre 2021) La sessione di Calciomercato invernale inizierà tra pochi giorni, ma nel frattempo diverse squadre hanno già iniziato a guardarsi intorno per apportare migliorie al proprio organico. Una tra queste è sicuramente il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi nonostante una rosa di tutto rispetto, stanno ampiamente deludendo in questo campionato. Penultimo in classifica e con una sola vittoria in tutto il girone d'andata, gli isolani hanno assolutamente bisogno di rinforzi per raggiungere l'obiettivo salvezza. Proprio per questo la società rossoblù si è mossa per tempo acquistando due giocatori: Lovato e Goldaniga. Il primo in prestito dall'Atalanta, il secondo invece dal Sassuolo. I primi due colpi del Cagliari: Lovato e Goldaniga Prima della sosta per le vacanze natalizie, ...

