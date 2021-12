Variante Omicron, infermieri: “In 72 ore oltre 1.000 operatori positivi al Covid” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “oltre mille operatori sanitari in più si sono risultati positivi al Covid nelle ultime 72 ore. Parliamo di oltre 800 infermieri contagiati negli ultimi tre giorni, , confrontando come sempre i dati dell’ISS con quelli dell’Inail. A parte la prima ondata, non si è mai registrato un picco così alto di contagi”. Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, spiegando che “i dati Iss sono a dir poco allarmanti: da 5.592 siamo passati a 6.618 operatori sanitari infettati negli ultimi 30 giorni, con un aumento esponenziale registrato nei giorni tra il 24 e il 27 dicembre”. “E’ evidente – continua De Palma – che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci troviamo nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) “millesanitari in più si sono risultatialnelle ultime 72 ore. Parliamo di800contagiati negli ultimi tre giorni, , confrontando come sempre i dati dell’ISS con quelli dell’Inail. A parte la prima ondata, non si è mai registrato un picco così alto di contagi”. Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degliNursing Up, spiegando che “i dati Iss sono a dir poco allarmanti: da 5.592 siamo passati a 6.618sanitari infettati negli ultimi 30 giorni, con un aumento esponenziale registrato nei giorni tra il 24 e il 27 dicembre”. “E’ evidente – continua De Palma – che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci troviamo nel ...

