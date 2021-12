Sci alpino, Mikaela Shiffrin positiva al Covid-19: salterà le gare di Lienz (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mikaela Shiffrin è risultata positiva al Covid-19. La campionessa americana dello sci alpino con l’ultimo tampone effettuato ha fatto emergere il proprio contagio al coronavirus e dovrà effettuare la quarantena, non potendo così disputare le gare di Lienz, in Austria, in programma martedì e mercoledì. La statunitense sta bene e ha rassicurato tutti: “Sto bene ma purtroppo sono risultato positivo al Covid. Rispetto il protocollo e mi sono isolata”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021)è risultataal-19. La campionessa americana dello scicon l’ultimo tampone effettuato ha fatto emergere il proprio contagio al coronavirus e dovrà effettuare la quarantena, non potendo così disputare ledi, in Austria, in programma martedì e mercoledì. La statunitense sta bene e ha rassicurato tutti: “Sto bene ma purtroppo sono risultato positivo al. Rispetto il protocollo e mi sono isolata”. SportFace.

