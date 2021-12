Napoli, a Capodanno show “Passione live”: niente piazza solo streaming (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La città come luogo di culture, che mantiene inalterata nel tempo la sua valenza suggestiva e la cui magia agisce e superando i confini del noto e ammaliando quanti si lascia affascinare dal suo mistero”. È questa la mission dello spettacolo di promozione culturale della città partenopea denominato “Passione live – Capodanno 2022”, un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi insieme con l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, finanziata dai fondi del Poc Campania 2014/2020. L’evento si svolgerà il 31 dicembre 2021 a partire dalle 21,30 in modalità streaming, su ecosistema della Regione Campania cultura.regione.campania.it e su Scabec.it con il supporto di Scabec e Fondazione Campania dei Festival nonché sul sito istituzionale del Comune ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La città come luogo di culture, che mantiene inalterata nel tempo la sua valenza suggestiva e la cui magia agisce e superando i confini del noto e ammaliando quanti si lascia affascinare dal suo mistero”. È questa la mission dello spettacolo di promozione culturale della città partenopea denominato “2022”, un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi insieme con l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di, Teresa Armato, finanziata dai fondi del Poc Campania 2014/2020. L’evento si svolgerà il 31 dicembre 2021 a partire dalle 21,30 in modalità, su ecosistema della Regione Campania cultura.regione.campania.it e su Scabec.it con il supporto di Scabec e Fondazione Campania dei Festival nonché sul sito istituzionale del Comune ...

