Matrix Resurrections: positive le visualizzazioni in streaming, il film è il più piratato della settimana (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il film Matrix Resurrections ha deluso ai box office americani, ma ha dei dati positivi nelle visualizzazioni in streaming ed è il più piratato della settimana. Matrix Resurrections non ha battuto ai box office americani Spider-Man: No Way Home, ma il film con star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ha ottenuto degli ottimi dati di visualizzazioni in streaming ed è diventato il più piratato durante il weekend. Nei primi cinque giorni di permanenza nelle sale, il quarto capitolo della saga ha ottenuto solo 22.5 milioni di dollari. Secondo i dati di Samba TV, Matrix Resurrections è stato visto su ben 2.8 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilha deluso ai box office americani, ma ha dei dati positivi nelleined è il piùnon ha battuto ai box office americani Spider-Man: No Way Home, ma ilcon star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ha ottenuto degli ottimi dati diined è diventato il piùdurante il weekend. Nei primi cinque giorni di permanenza nelle sale, il quarto capitolosaga ha ottenuto solo 22.5 milioni di dollari. Secondo i dati di Samba TV,è stato visto su ben 2.8 ...

