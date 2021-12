Ancora non risolti i problemi di One UI 4.0 per i Samsung Galaxy (Di domenica 26 dicembre 2021) Arrivano altri riscontri a proposito della questione del momento in ambito mobile, considerando il fatto che i Samsung Galaxy hanno visto bloccato il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0. Un’anomalia al momento imprecisata, se pensiamo a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un primo articolo in merito, visto che il produttore coreano ha deciso di interrompere il rollout a causa di una serie di bug riscontrati dagli utenti. Vediamo come stanno le cose oggi 26 dicembre. Non Ancora ripreso il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0 sui Samsung Galaxy Quali sono gli ultimi riscontri in merito? Secondo quanto riportato da SamMobile, un moderatore ufficiale del forum Samsung Members in Corea del Sud ha affermato che la società ha dovuto interrompere l’aggiornamento ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Arrivano altri riscontri a proposito della questione del momento in ambito mobile, considerando il fatto che ihanno visto bloccato il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0. Un’anomalia al momento imprecisata, se pensiamo a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un primo articolo in merito, visto che il produttore coreano ha deciso di interrompere il rollout a causa di una serie di bug riscontrati dagli utenti. Vediamo come stanno le cose oggi 26 dicembre. Nonripreso il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0 suiQuali sono gli ultimi riscontri in merito? Secondo quanto riportato da SamMobile, un moderatore ufficiale del forumMembers in Corea del Sud ha affermato che la società ha dovuto interrompere l’aggiornamento ...

