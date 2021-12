"L'errore più grande sul vaccino". La bomba di Massimiliano Lenzi: quello che non ci hanno detto sul siero (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si ferma Agorà, il programma di Rai 3 in onda al mattino. Non si ferma neppure alla vigilia di Natale. E a tenere banco, dopo il record assoluto di contagi registrato ieri, è ovviamente il Covid, la pandemia, il nuovo pacchetto di restrizioni varato da Mario Draghi e dal suo governo. Già, l'incubo sembra essere lontanissimo dalla fine, tanto che sono addirittura tornate chiusure e restrizioni, si pensi per esempio alle discoteche, ferme fino al 31 gennaio. E ad Agorà si parla del vaccino e della comunicazione sul siero, che troppo spesso è incappata in errori e scivoloni. E proprio su questo insiste lo scrittore Massimiliano Lenzi, ospite in collegamento, il quale sintetizza il suo pensiero con queste parole: "L'errore è stato dire ai vaccinati che potevano avere una vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si ferma Agorà, il programma di Rai 3 in onda al mattino. Non si ferma neppure alla vigilia di Natale. E a tenere banco, dopo il record assoluto di contagi registrato ieri, è ovviamente il Covid, la pandemia, il nuovo pacchetto di restrizioni varato da Mario Draghi e dal suo governo. Già, l'incubo sembra essere lontanissimo dalla fine, tanto che sono addirittura tornate chiusure e restrizioni, si pensi per esempio alle discoteche, ferme fino al 31 gennaio. E ad Agorà si parla dele della comunicazione sul, che troppo spesso è incappata in errori e scivoloni. E proprio su questo insiste lo scrittore, ospite in collegamento, il quale sintetizza il suo pencon queste parole: "L'è stato dire ai vaccinati che potevano avere una vita ...

