Lazio, Luis Alberto rimane un problema: la situazione (Di venerdì 24 dicembre 2021) La situazione. Come riportato da Calciomercato.com, il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto è ai ferri corti e perciò non è da escludere un’eventuale cessione in estate. Il centrocampista non viene più ritenuto una pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri e, complici anche alcune frizioni con il presidente Lotito, chissà che non si possa arrivare ad una separazione anticipata. Lazio Luis Alberto CalciomercatoIl prezzo fissato dalla società per sedersi al tavolo è non meno di 40 milioni, con Inter, Juve e Milan alla finestra, pronte a presentarsi dalle parti di Formello qualora la situazione non si sbloccasse. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 dicembre 2021) La. Come riportato da Calciomercato.com, il rapporto tra laè ai ferri corti e perciò non è da escludere un’eventuale cessione in estate. Il centrocampista non viene più ritenuto una pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri e, complici anche alcune frizioni con il presidente Lotito, chissà che non si possa arrivare ad una separazione anticipata.CalciomercatoIl prezzo fissato dalla società per sedersi al tavolo è non meno di 40 milioni, con Inter, Juve e Milan alla finestra, pronte a presentarsi dalle parti di Formello qualora lanon si sbloccasse. Matteo Brignone

iad57734366 : @MauroVari @clavdivs_empire @cmdotcom Giustissimo il tuo ragionamento Mauro, però penso che se inserisci Luis Alber… - fcin1908it : Luis Alberto-Lazio, le frizioni aprono scenari di mercato: “Le cifre per l’addio. L’Inter c’è” - luca_clerici : Tutto il mondo sa che ci sono tre giocatori della Lazio che piacciono moto ad Inzaghi, Luis Alberto e Milinkovic-Sa… - NandoPiscopo1 : @dello__98 Concordo che hanno qualcosa in comune (pure difetti) ma Luis Alberto ha fatto spesso il trequartista nella Lazio più che mezz'ala - bolofficial0377 : Azz mi dicevano alla lazio per luis alberto -