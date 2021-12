Discoteche chiuse fino al 31 gennaio | l' ira dei gestori Silb | Siamo distrutti

Advertising

ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” - Agenzia_Ansa : Fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse. Lo ha… - chericheriladyi : @trash_italiano discoteche chiuse da quando? - silviaqueen5 : RT @fratotolo2: Nuovo decreto ??durata del #greenpass 6 mesi ??mascherine all’aperto (Ffp2 in cinema/teatri/sale da concerto/stadi) ??doppia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, stretta di Natale: mascherine Ffp2,Alcuni esempi? A Natale la farmacia 'Merulana' osserva orario diurno (8.30 - 19.30), mentre la 'Cristo Re dei ...... anche in zona bianca; modello Ffp2 per salire su tutti i mezzi di trasporto (a lunga percorrenza, regionali, pubblici locali) e per andare a cinema o a teatro;lefino al 31 ...Il documento prevede diversi divieti: dal 30 dicembre niente più feste in piazza e chiuse le discoteche fino al 31 gennaio, niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per andare in un ...Preparatevi ad una festa ai confini del mondo nella discoteca più remota del mondo. Si chiama Detour Discotheque e verrà realizzata in Islanda il prossimo anno con vista su uno dei luoghi più incredib ...