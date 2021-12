(Di giovedì 23 dicembre 2021) Activision continua a mantenere una politica di intolleranza totale nei confronti dei, annunciando il ban dicon comportamenti scorretti in CoDActivision Blizzard si ritrova ad affrontare diverse problematiche piuttosto gravi all’interno della sua azienda, dopo aver ricevuto diverse accuse per quanto riguarda l’atteggiamento di dipendenti e dirigenti verso le donne e alcune minoranze. Da tempo è quindi coinvolta in delle battaglie legali che hanno inficiato non poco sull’avanzamento di alcune sue IP importanti, come Diablo e Overwatch. Inoltre, queste denunce sono costate il posto anche a degli esponenti dello studio di sviluppo, vedendo la partenza non solo di alcuni director e designer, ma anche di persone che assumevano posizioni più che rilevanti. Eppure, ...

Advertising

tuttoteKit : CoD Vanguard: effettuati ban a quasi 50mila account di cheater #Activision #ActivisionBlizzard #CoDVanguard… - Pipen37 : #SantaRubius UN CODIGO PSN PARA VANGUARD COD. USA - japah______ : A ARMA mais DIVERTIDA e PODEROSA do COD WARZONE e VANGUARD!! (Classe e D... - CultxresX : Warzone = L Vanguard = L COD = L ?? - P7ngu : @FantasyRedaJr @MGuyota @RoIand_ @Excepti0NULL @KIRNEILL In realtà non toccavo cod da una settimana, non ho mai gio… -

Ultime Notizie dalla rete : CoD Vanguard

L'annuncio della notizia riguardante i 48 mila utenti banditi da Call of Duty ci è giunta tramite il profilo ufficiale di Twitter dello sparatutto in prima persona :e Warzone risultano ...I più letti adesso Halo Infinite ha vendite inferiori ae Battlefield 2042 in Regno Unito Debutta al terzo posto l'ultima avventura di Master Chief: Halo Infinite non raggiunge la vetta. ...Activision continua a dar battaglia contro i cheater, e annuncia la raggiunta di un numero di ban di quasi 50mila account in CoD Vanguard.FaZe Jev has a new Gorenko Anti-Tank Rifle loadout for players to try after the latest COD Vanguard update brought some changes to the weapon.