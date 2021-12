L’incendio a Palma di Montechiaro (Agrigento) in cui ha perso la vita una bimba di due anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si chiamava Ginevra Manganello e condivideva la casa con i suoi cinque fratellini, la madre e altri due familiari. È l’unica vittima, a soli 2 anni e 7 mesi, del terribile incendio che ha avvolto e distrutto un’abitazione a Palma di Montechiaro, vicino Agrigento. La piccola stava dormendo al secondo piano quando sono divampate le fiamme, poco prima delle 20 di ieri sera, sulla palazzina di due piani che affaccia su un’antica scalinata. In casa con lei, al piano terra, c’erano la madre e la zia: secondo le prime e frammentate ricostruzioni, L’incendio avrebbe impedito alle due donne di salire per mettere in salvo la bimba. Inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco. Il terribile incendio a Palma di Montechiaro (Agrigento) Un rogo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si chiamava Ginevra Manganello e condivideva la casa con i suoi cinque fratellini, la madre e altri due familiari. È l’unica vittima, a soli 2e 7 mesi, del terribile incendio che ha avvolto e distrutto un’abitazione adi, vicino. La piccola stava dormendo al secondo piano quando sono divampate le fiamme, poco prima delle 20 di ieri sera, sulla palazzina di due piani che affaccia su un’antica scalinata. In casa con lei, al piano terra, c’erano la madre e la zia: secondo le prime e frammentate ricostruzioni,avrebbe impedito alle due donne di salire per mettere in salvo la. Inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco. Il terribile incendio adi) Un rogo ...

