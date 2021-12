Draghi fa la prima mossa: la stabilità sono io al Colle (Di giovedì 23 dicembre 2021) Volete voi la «stabilità», la «continuità» o qualsiasi altro sinonimo per dire prolungamento della legislatura? Mario Draghi, un «nonno al servizio delle istituzioni», ha un suggerimento per le «forze politiche»: eleggerlo al Quirinale. Al primo scrutinio. La auto candidatura non è (ovviamente) dichiarata, ma non poteva essere più chiara di così. La conferenza stampa di fine anno – non a caso anticipata – non riesce ad allontanarsi dal Quirinale. Tema sul quale, prega subito il presidente del Consiglio, non vorrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Volete voi la «», la «continuità» o qualsiasi altro sinonimo per dire prolungamento della legislatura? Mario, un «nonno al servizio delle istituzioni», ha un suggerimento per le «forze politiche»: eleggerlo al Quirinale. Al primo scrutinio. La auto candidatura non è (ovviamente) dichiarata, ma non poteva essere più chiara di così. La conferenza stampa di fine anno – non a caso anticipata – non riesce ad allontanarsi dal Quirinale. Tema sul quale, prega subito il presidente del Consiglio, non vorrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

