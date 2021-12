Alex Belli svela un retroscena su Rocco Siffredi | “Mi ha chiesto di fare un film con lui…”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), ospite di Casa Chi, ha parlato della chimica artistica con Soleil Sorge al Grande Fratello Vipndo di voler recuperare il suo rapporto con Delia Duran. Poi, dal nulla, il man della factory se n’è uscito con uncon protagonistaunsu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

"Io e Delia coppia aperta? No, libera"/ "Soleil? Quando uscirà vorrei..."torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip , che ha causato molti dubbi e molte polemiche sull'attore. Al centro della sua permanenza nel reality c'è stato il ...L’avventura di Alex Belli alla sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita da qualche settimana ma l’attore e fotografo continua a far chiacchierare per il suo matrimonio con Delia Duran e la sua ...Sta nascendo un nuovo amore nella casa del Grande Fratello Vip? Una dichiarazione fatta nella casa più spiata d'Italia ha spiazzato tutti.