"Con la polemica ostinata e senza dialogo, non si edifica nulla" le considerazioni di un lettore (Di martedì 21 dicembre 2021) C' è comunque una ' cosa' che vorrei far notare: leggo oggi sui quotidiani che le province tornano al passato. Avranno cioè degli assessori. Questo significa una cosa, nel nome del PNRR: non so se ... Leggi su newsbiella (Di martedì 21 dicembre 2021) C' è comunque una ' cosa' che vorrei far notare: leggo oggi sui quotidiani che le province tornano al passato. Avranno cioè degli assessori. Questo significa una cosa, nel nome del PNRR: non so se ...

marcodimaio : La proroga dello #statodiemergenza per 3 mesi approvata dal CdM è motivata dal diffondersi della variante omicron e… - newsbiella : 'Con la polemica ostinata e senza dialogo, non si edifica nulla' le considerazioni di un lettore - maxxtrotta : @stefano_marino_ @StefanoFeltri @DomaniGiornale @PazzoPerDomani Senza polemica né retorica. Non c'è niente di male… - JohnLemon_1908 : @tancredipalmeri sempre cosi Tanc.. quando perde con la juve anche se gliela stra-rubano , dice che sono cose norma… - VitodeCunzolo : @auro_milan @AIA_it Scusate ma voi come associazione non potete farvi sentire con la società? Non c'è polemica nel… -